«Пинал и таскал за волосы». В Прикамье тренера по бальным танцам обвиняют в избиении ребенка

8-летний мальчик пришел домой в синяках и кровоподтеках. Фото: мамы ребенка.

В одном из городов Пермского края мама 8-летнего школьника написала заявление в полицию, заявив, что ее сына избил тренер бальных танцев. По ее словам, все произошло 14 апреля во время индивидуальных занятий.

Огромная шишка на голове и синяки на теле

- Мой сын занимается танцами два года, - рассказала «КП» мама мальчика Оксана. - Первым его тренером был Вадим (имя изменено), но когда он начал часто повышать голос и грубо обращаться с сыном, мы ушли к другому педагогу. 14 апреля у сына была индивидуальная тренировка с партнершей - дети готовились к соревнованиям. Наш тренер не смогла ее провести, и с детьми занимался Вадим.

По словам Оксаны, после занятия сын позвонил ей из раздевалки и, захлебываясь слезами, сказал: «Он меня бил, за волосы таскал, можно я не буду оставаться на общую тренировку?»

Ребенок рассказал родителям, что на тренировке его избил тренер. Фото: мамы ребенка.

- Я сказала сыну, чтоб он немедленно ехал домой, - рассказывает Оксана. - Как только он перешагнул порог, сразу сказал, что у него болит голова. Я увидела на голове огромную шишку, мягкую, плавающую. А когда он разделся - все тело было в синяках, ссадинах и кровоподтеках. Сын сказал, что тренер его толкал, пинал, хватал, бил по голове. Когда он все это рассказывал, у меня тряслись руки. Я сфотографировала травмы и отправила тренеру, потребовав объяснить, как такое возможно, на что он мне ответил: «Такого больше не будет». А когда на следующий день мы встретились, он сказал: «Извините, я не знаю, как так получилось, я виноват, каюсь».

По словам Оксаны, от грубого отношения этого тренера пострадал не только ее сын. В тот день он оттаскал за волосы и его партнершу. И Оксана, и родители девочки написали заявление в полицию.

- Дети рассказали, что на тренировке даже разговаривать друг с другом боялись, опасаясь, что тренер может сорваться, - продолжает Оксана. - Сын терпел грубость всю тренировку. То есть тренер 45 минут истязал ребенка. Ему попадало за то, что он не так наклонял голову, шел не с той ноги, не так выставлял руку. Такими методами педагог отрабатывал чистоту движений.

«Мама, мне страшно»

По словам Оксаны, о грубом отношении Вадима говорят многие родители, но придавать это огласке они боятся, потому что тренер работает еще и судьей на турнирах.

- У моего сына диагностировано сотрясение мозга, - возмущена мама пострадавшего мальчика. - Ребенку плохо, у него сильный нервный тик, начались проблемы с дыханием. Он просыпается ночью от того, что его трясет. Прошлой ночью пришел к нам в комнату и сказал: «Мама, мне страшно».

Сначала тренер признавал свою вину и извинился перед мамой мальчика, но потом передумал. Фото: скриншот переписки мамы мальчика и тренера.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что по факту произошедшего проводят проверку.- Пусть они сначала выяснят, откуда взялись эти повреждения, - заявил «КП» сам тренер. – Я никого не бил. После того, как дело будет рассмотрено, все всё узнают. Мама ребенка почему-то не рассказывает, что ее сын ходит и на другие секции. Почему она считает, что именно я поставил эти синяки? Я не знаю, откуда они.