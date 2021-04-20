К жительницам сел и деревень Пермского края привезли современное диагностическое оборудование

Мобильный маммограф. Фото: Министерство здравоохранения Пермского края.

425 женщин из отдаленных деревень Березовского муниципального округа смогли пройти маммографические исследования. Это стало возможным благодаря тому, что с 12 по 16 апреля в селах Березовка Асово, Сосновка и Зернино, а также в деревнях Поздянка и Покровка работали специалисты Пермского краевого онкологического диспансера. Рентген-лаборанты ПКОД Яна Бедова и Наталья Трапезникова провели в командировке целую неделю.

- Запись на маммографию женщин из близлежащих поселений организовали фельдшеры и врачи округа, - пояснили в Министерстве здравоохранения Пермского края. – А чтобы доставить пациенток на исследование, использовали не только транспорт Центральной районной больницы, но и администрации муниципального округа.

В итоге, если в 2020 году во время аналогичного выезда было осмотрено около 300 женщин, то сейчас 425!

- Это позволяет в динамике отслеживать состояние пациенток, которые находятся на учете у онколога-маммолога и на диспансерном наблюдении, - говорит главный врач Березовской ЦРБ Оксана Раденко. – А также провести полное обследование в рамках диспансеризации взрослого населения, сделать диагностику по клиническим показаниям. Да и просто желающим провериться на маммографе желез мы не отказывали. Спасибо моим землячкам за активность и ответственное отношение к своему здоровью.

Выездная форма диагностических исследований – настоящее спасение для глубинки Прикамья. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поставил задачу обеспечить жителям региона равные возможности в получении медицинской помощи независимо от места их проживания. В прошлом году с помощью мобильных комплексов прошли маммографию более 5 тыс. женщин края, в основном – из отдаленных территорий. В текущем году планируется увеличить число диагностических обследований на выезде.

- Для ранней диагностики и пропаганды онконастороженности в поликлиниках края открыты кабинеты раннего выявления онкологических болезней, обучены специалисты, - отметила министр здравоохранения Анастасия Крутень. - Приобретается новое современное оборудование для краевого онкодиспансера.