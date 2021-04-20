В Пермском крае выявлено 14 случаев «британского» штамма коронавирусной инфекции

В Пермском крае было выявлено 14 случаев «британского» штамма коронавирусной инфекции. Алексей БУЛАТОВ Фото:

На оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией глава Роспотребнадзора Прикамья Виталий Костарев отметил, что ситуация в регионе в целом стабилизировалась.

Однако в марте-апреле выявлены 14 случаев «британского» и 1 – «южноафриканского» штаммов, которые изучены не в полной мере

«Британский» и «южноафриканский» штаммы коронавируной инфекции определяются при дополнительных лабораторных исследованиях», – сказал Костарев. - На них при определенных показаниях направляют биологические материалы жителей, у которых подтвержден COVID-19 после возвращения из зарубежных стран.