В Пермском крае 20-летний парень изнасиловал девочку-подростка

Суд приговорил парня к 8 годам 6 месяцам лишения свободы Василий Вахрин Фото:

20-летний житель Гайнского района ближайшие 10 лет проведет в колонии строгого режима. На днях завершился судебный процесс над ним. Его обвиняли по статье изнасилование несовершеннолетней и не только только.

20 августа 2020 года молодой человек уже находился под следствием по другому уголовному делу за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья. Ему была избрана мера - домашний арест. Но, выполнять он ее не стал и приехал в Кудымкар. Вечером того же дня он пришел в гости к своему знакомому где были две несовершеннолетние девушки, одну из них он изнасиловал.

- Суд приговорил обвиняемого к 8 годам 6 месяцам, а по совокупности преступлений к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.