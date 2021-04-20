Правительство Прикамья и «Ростелеком» обсудили старт второго этапа проекта устранения цифрового неравенства и планы по цифровизации образования

До конца 2021 года в ряде сел и деревень Пермского края появится мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE)

Фото: «Ростелеком»

Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергеем Гусевым и директором Пермского филиала компании «Ростелеком» Петром Козловским. Глава региона и представители ведущего цифрового провайдера обсудили вопросы развития телекоммуникационной инфраструктуры региона. В ходе рабочей встречи стороны говорили о реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) и строительстве базовых станций мобильной связи в малых населенных пунктах края, а также о новых телекомммуникационных возможностях для системы образования.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

«Пермский край подходит к цифровизации комплексно. Нам важно развивать качественную связь не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Развитие интернет-связи, мобильного интернета позволяет внедрять цифровые технологии на транспорте, в образовании, строительстве, лесном и сельском хозяйстве, а также в сфере государственного управления. И все эти решения будут работать на основе отечественного программного обеспечения».

В 2021 году компания «Ростелеком» приступает к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства, который включает организацию сетей мобильной связи в населенных пунктах численностью от 100 до 500 человек. До конца 2021 года в ряде сел и деревень Пермского края появится мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE). Жители смогут пользоваться как мобильной голосовой связью, так и высокоскоростным беспроводным интернетом.

«Расширение проекта по устранению цифрового неравенства — это актуальное требование времени. Качественная мобильная впервые появится в населенных пунктах Бардымского, Березниковского, Горнозаводского, Октябрьского, Соликамского, Частинского и Юсьвинского районах Пермского края», — отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев.

В этом году «Ростелеком» презентовал образовательную платформу «Сферум». Пермский край стал одним из 15 регионов страны, где проходило тестирование этой системы.

Петр Козловский директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«"Сферум" — это и возможность оставаться в учебном процессе для болеющих школьников, и постоянная связь с классом в случае отъездов, и надежная коммуникация учителей и родителей. С помощью платформы родители и учителя получат возможность полноценно общаться, а школьники смогут эффективнее получать знания в любых условиях. Она поможет им создать комфортную учебную среду, дополнит привычное офлайн-образование. Всего в пилотном проекте учувствуют 13 школ Пермского края. В скором будущем и другие учебные заведения края будут подключены к платформе».

В рамках цифровизации сферы образования в ближайшие два года 897 образовательных учреждения Пермского края получат возможность пользоваться качественными быстрым интернетом, беспроводным выходом в сеть через точки Wi-Fi-доступа, услугой «Видеонаблюдение», а также цифровыми системами контроля доступа. для обучения. В этом году 27 % школ региона из общего количества учебных заведений, которые попали в проект, будут оснащены цифровыми сервисами «Ростелекома».

Также в ходе рабочей встречи стороны обсудили возможности дальнейшей работы по обеспечению телекоммуникационными услугами предприятий Пермского края.