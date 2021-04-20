На счету театра «У Моста» 198 фестивалей

Фото: театр «У Моста»

17 апреля театр «У Моста» принял участие на фестивале «LOFT» в Санкт-Петербурге, представив на нем спектакль «Васса (первый вариант)» М. Горького. Данный фестиваль стал 198-м в фестивальной копилке «мостовцев». Кроме того, 12 и 13 апреля петербуржцам и гостям Северной столицы были представлены еще два спектакля: «Череп из Коннемары» М. МакДонаха и «Мачеха Саманишвили» В. Константинова и Б. Рацера. Гастроли завершились с большим успехом и по многочисленным просьбам зрителей уже запланированы следующие гастроли театра в конце мая и начале июня в Санкт-Петербурге и Москве.

После просмотра спектаклей было много положительных отзывов зрителей:

«Наша публика должна быть благодарна театру «У Моста» за знакомство с творчеством ирландского драматурга Мартина МакДонаха - режиссер театра Сергей Федотов первым у нас в стране начал ставить его пьесы (а с 2014 года в Перми проходит единственный в мире Международный фестиваль Мартина МакДонаха). Постановки эти по достоинству оценил сам МакДонах, что неудивительно - они отлично передают дух его произведений!» - поделилась впечатлениями Вероника Багрова, «Живой журнал».

«У Федотова, как всегда, очень точно передана атмосфера происходящего. Имеретинская деревня в спектакле «Мачеха Саманишвили» предстаёт перед зрителями солнечной и хлебосольной. На сцене стреляют из ружья, отплясывают лезгинку, пьют молодое вино, да много чего еще. В конце родился человек и, пришел он в этот мир для радости и любви! Игра всех актёров бесподобна!» – подчеркнула в своем блоге «Живого журнала» Наталья.

«Посреди Питерских домов возник Театр «У Моста», стены разъехались и сцена исчезла, а на ее месте возникла горьковская усадьба. Появились люди из другого времени, совершенно в других ритмах и с другой атмосферой и захватили пространство вокруг себя, преобразовали его. Это настоящая магия, когда ты становишься свидетелем событий, полностью отражающих тебя самого. На вопросы, которые сложно сформулировать словами, актеры и режиссер Сергей Федотов ответили языком чувств. Я вышел другой.» - написал на своей странице в фейсбуке Дмитрий Тарасов.

Фото: театр «У Моста»

31 мая и 1 июня широко известный в Европе, единственный мистический театр в мире вновь посетит Санкт-Петербург и представит петербуржцам и гостям Северной столицы два спектакля по пьесам Мартина МакДонаха на сцене театра «На Литейном» (Литейный пр., 51)

31 мая – «Красавица из Линэна», 1 июня – «Безрукий из Спокэна»

Эти же спектакли зрители в Москве увидят на сцене Театра «Луна», ул. Малая Ордынка, 31, стр. 1

2 июня – «Красавица из Линэна», 3 июня – «Безрукий из Спокэна»

13 мая мастерская Пермского театра «У Моста» представит барнаульскому зрителю премьеру «Мачеха Саманишвили»! В 2019 году на фестивале «Шаг» мастерская Сергея Федотова со спектаклем «Ханума» произвела настоящий фурор! Зал был переполнен. Зрители горячо принимали спектакль, постоянно прерывая его аплодисментами. На поклоне встретили артистов овациями и долго не отпускали. Жюри фестиваля отметило высокий уровень мастерства артистов и невероятную зажигательность и оригинальность спектакля. В этом году мастерская Сергея Федотова Пермского театра «У Моста» приезжает на фестиваль с другим грузинским спектаклем – «Мачеха Саманишвили», В. Константинов и Б.Рацер (по мотивам повести Давида Клдиашвили «Мачеха Саманишвили»). Режессер и сценограф спектакля – Сергей Федотов.

Фото: театр «У Моста»

Спектакль будет представлен на сцене Алтайского государственного музыкального театра (адрес: пр. Комсомольский, 108) в 18:30.

На своей родной сцене коллектив театра в последнюю декаду апреля покажет зрителям два спектакля по Макдонаху: 22 и 23 апреля в 19:00 – «Красавица из Линена», а 29 и 30 апреля в 19:00 – «Палачи».

«Мачеха Саманишвили» раскроет секреты по изготовлению вкуснейшего лобио, покажет красивые танцы, подарит душевные песни и даст мудрые советы: 24 и 25 апреля в 14:00 и 18:00, 26, 27 и 28 апреля в 19:00.

С 22 по 28 апреля зрителям будут представлены два спектакля по произведениям русских классиков, напоминающие всем, что даже в самых сложных ситуациях и обстоятельствах человеку важно оставаться Человеком!

«На дне» М. Горького – 22 и 23 апреля в 19:00, «Вий» по Н. Гоголю – 24 и 25 апреля в 14:00 и 18:00, а также 27, 28 апреля в 19:00.

Пермский театр «У Моста» – трижды Номинант и Лауреат Национальной премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА», Лауреат премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший региональный театр России», обладатель 45 ГРАН-ПРИ зарубежных фестивалей, Чемпион Индийской театральной Олимпиады, участник 198 международных фестивалей. По рейтингу журнала FORBES театр «У Моста» входит в десятку лучших театров России. По версии портала Yell.ru театр «У Моста» занимает четвертое место в рейтинге лучших Российских театров.

Отметим, что в 2004 году Сергей Федотов поставив спектакль «Сиротливый Запад», стал первооткрывателем для российского театра выдающегося ирландского драматурга Мартина МакДонаха,. Несмотря на то, что на сегодняшний день в России поставлено уже более 180 спектаклей по пьесам МакДонаха, постановки Федотова критики до сих пор считают лучшими, наиболее точно попадающими в уникальный стиль автора. «У Моста» – единственный в мире театр, на сцене которого поставлены 8 пьес МакДонаха.