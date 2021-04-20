В Прикамье предлагают принять краевой закон «О детях войны»

Фотография 12-летнего пермского фрезеровщика Вали Кусакина в годы войны обошла многие газеты. Фото: Музей «Пермских моторов».

Оказать социальную поддержку жителям Прикамья, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны, предлагает депутат Законодательного собрания от партии «Справедливая Россия».

Общефедерального закона о статусе «детей войны» и мерах поддержки для них пока нет, но 30 субъектов РФ воспользовались своим правом и приняли соответствующие региональные законы.

В Законодательное Собрание Пермского края законопроект о «детях войны» вносился уже несколько раз, но не набрал достаточного количества голосов из-за позиции представителей фракции, имеющей большинство мандатов – «Единой России».

– Закон «О детях войны» в настоящее время принят и действует более чем в 30 регионах России, – говорит автор законодательной инициативы, депутат ЗС от партии «Справедливая Россия» Аркадий Непряхин. – Причем, среди них есть совсем небогатые области: Пензенская, Белгородская, Псковская. Региональная поддержка у детей войны есть в соседней Удмуртии. Уверен, что в бюджете Пермского края можно найти деньги для социальной поддержки этой категории людей. Не менее важно признать их статус «детей войны». Мы должны выразить этим людям свою благодарность. На их плечи выпало не только пережить войну, но и поднять из разрухи экономику, целые города в сложнейшей ситуации, когда большая часть мужского населения страны не вернулись с фронта или стали инвалидами.

Детей войны в Пермском крае становится все меньше. К примеру, когда в 2015 году в Законодательном собрании рассматривали этот законопроект, в крае насчитывалось 207 тысяч 419 человек, попадающих под соответствующую категорию. По сведениям на 2021 год их осталось 139 тысяч 651 человек. За пять лет количество людей, так и не дождавшихся заслуженных ими льгот, уменьшилось в Прикамье почти на 68 тысяч человек.

– Сегодня основной акцент делается на строительстве и ремонте мемориалов памяти. Но нельзя память о Великой Победе закатывать в бетон! – прокомментировала инициативу руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Вероника Куликова. - В первую очередь, надо поддержать поколение, на себе ощутившее ту страшную войну, сумевшее выжить и подарить будущее нашей стране. Партия «Справедливая Россия – За правду» считает своим долгом добиться от органов власти реальной, системной помощи «Детям войны».