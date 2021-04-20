В Перми отец нашел в реке труп сына

Спасатели достали тело из реки и передали полиции. Дмитрий АХМАДУЛЛИН Фото:

В Перми 19 марта мужчина нашел на реке Мулянке в районе улицы Пойменная тело своего сына. О том, что 45-летний мужчина утонул, стало известно еще неделю назад, но тело его не было обнаружено.

Отец погибшего ходил вдоль реки и искал сына, спустя семь дней он увидел его примерно в двух метрах от берега. По информации источника «КП», мужчина не мог вытащить его самостоятельно. Он вызвал полицию и спасателей. В гидрокостюмах, по воде они дошли до погибшего и вытащили на берег. Тело мужчины они передали сотрудникам полиции. Им предстоит провести проверку и выяснить обстоятельства произошедшего, эксперты установят причины смерти мужчины.