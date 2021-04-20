В Пермском крае коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 102 человек
Среди заболевших четверо детей
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 53 426.Фото: Анна Маркова
В Пермском крае коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 102 человек. Из них 30 госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно. Среди заболевших четверо детей.
Общее число заболевших в Пермском крае - 53 426.
Кстати, в ходе оперативного штаба глава Роспотребнадзора Пермского края Виталий Костарев рассказал, что в регионе появились новые завозные штаммы COVID-19.
«В марте-апреле в регионе выявлены 14 случаев «британского» и 1 – «южноафриканского» штаммов, которые изучены не в полной мере», – сказал Костарев.